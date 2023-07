Le Gouvernement Wallon accorde finalement le permis unique au nouvel hôpital de Vivalia à Houdemont (Habay)

Un pas de plus de franchi dans la restructuration des hôpitaux de la Province de Luxembourg ? Ce mardi, le Gouvernement Wallon a finalement accordé le permis unique pour le nouvel hôpital, pierre angulaire du projet baptisé "Vivalia 2025 ".Pour assurer un avenir aux soins de santé dans la Province de Luxembourg, l'intercommunale Vivalia mise sur le maintien d'un hôpital à Marche-en-Famenne au nord et sur un nouvel hôpital centre-sud. Un nouvel hôpital prévu à Houdemont sur le territoire de la commune d'Habay, à proximité de l'E-411, sur des terres agricoles. L'administration de l'urbanisme avait en février dernier refusé l'octroi du permis unique. Mais l'intercommunale hospitalière avait déposé un recours devant le Gouvernement Wallon. Et ce mardi les Ministres Borsus et Tellier ont approuvé le permis unique. Willy Borsus met notamment en avant l'article premier du Code de Développement territorial qui invite à "rencontrer de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques de la collectivité ". Pour le Gouvernement Wallon, le site convient à l'implantation d'un hôpital (voies d’accès rapides au site, le long de l’autoroute et ;réseau secondaire apte à absorber le trafic). Mais le permis est assorti d'un une condition afin de préserver au maximum les terres agricoles, les activités agricoles se poursuivront sur une vingtaine d’hectares à l’intérieur du périmètre prévu pour le futur hôpital .