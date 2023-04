Le gouvernement veut accélérer la suppression sur internet d'images sexuelles non-consenties

Le gouvernement fédéral a approuvé vendredi un projet de loi visant à éliminer le plus rapidement possible d'internet les images à caractère sexuel diffusées sans le consentement des personnes concernées.

Si la justice punit déjà la diffusion non-consentie de telles images, le présent projet vise à permettre à la justice d'ordonner leur retrait d'internet le plus rapidement possible enfin d'en limiter l'impact pour les victimes. Il prévoit ainsi que le juge des référés devra, dans son ordonnance de retrait des images, préciser l'adresse URL ou le "hashcode", soit l'empreinte digitale, des fichiers à effacer afin que les plateformes internet puissent elles-mêmes agir au plus vite.

La diffusion non-consentie d'images intimes peut provoquer chez les victimes de la honte, des problèmes psychologiques, de l'isolement, une dépression, et dans certains cas les pousser au suicide. Le projet de loi approuvé vendredi prévoit également que des méthodes d'enquête spéciale pourront désormais être utilisées dans la lutte contre le voyeurisme et la diffusion d'images sexuelles sans consentement.