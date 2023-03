Le gouvernement Vervoort valide un vaste programme de rénovation autour de la gare du Midi

Le gouvernement bruxellois a approuvé définitivement jeudi le programme du Contrat de rénovation urbaine (CRU) dans les quartiers entourant la gare du Midi, sur les communes de Saint-Gilles, Anderlecht et la Ville de Bruxelles.

Ce programme sera financé à hauteur de 22 millions d’euros. Selon le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS), le fil rouge de ces projets est le réaménagement des espaces ouverts autour de la gare : plus de place aux modes actifs ; liaison entre les quartiers ; inscription dans un maillage vert et bleu régional ; et création d’équipements publics sur ces espaces publics requalifiés.

Pour l’Esplanade de l’Europe et ses alentours, le programme prévoit le réaménagement des espaces publics. Il vise notamment l’implantation d’équipements de proximité dans l’espace situé sous les rails du train avec un pôle de sport urbain et un pôle soin. Un hébergement pour mineurs étrangers non accompagnés (MENA) sera construit Boulevard du Midi.

Pour le Cœur de gare, le programme prévoit le réaménagement des espaces publics tels que la place Victor Horta, la rue de France, la rue de l’Instruction, les carrefours Bara et Vétérinaires afin d’offrir plus d’espace qualitatif aux modes actifs et à la végétalisation. Pour l’îlot des Deux Gares, le programme prévoit la création d’un nouvel espace vert public le long de la Senne à ciel ouvert avec un accès par la rue des Vétérinaires. Près de 14 millions d’euros sont mis à contribution de la verdurisation dans ce quartier particulièrement dense.

Enfin, des appels à projets pour encourager les actions de cohésion sociale et de vie collective seront également lancés par les trois communes d’Anderlecht, de Saint-Gilles et de Ville de Bruxelles. La première phase d’exécution du CRU consistant en l’acquisition des biens nécessaires, l’exécution des marchés publics et études nécessaires se déroulera jusqu’au printemps 2028. Les travaux se termineront en 2030.