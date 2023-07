"Le gouvernement tunisien nous tue à petit feu" : l’appel à l’aide de 140 migrants africains abandonnés à leur sort

Cent quarante migrants africains, hommes, femmes et enfants ont été abandonnés il y a 3 semaines par les autorités tunisiennes à 30 mètres d’un poste frontière libyen, sur une plage au bord d’un marais salant. Ni la Tunisie ni la Libye ne veulent les laisser entrer sur leur territoire. Désespérés, sans eau ni nourriture, ces migrants appellent l’ONU et toutes les organisations internationales à l’aide.

"Black lives matter" : c’est une supplique adressée au monde, l’appel à l’aide désespéré de ces 140 migrants africains abandonnés à leur sort entre Tunisie et Libye.

"Nous ne sommes pas des animaux, le gouvernement tunisien nous tue à petit feu" : sur ces pancartes, ils dénoncent ce qu’ils endurent sous le regard des soldats tunisiens postés dans cette zone, à quelque 30 mètres à peine d’un poste frontière libyen. Ces soldats les ont laissés sans eau ni nourriture sur cette langue de terre au bord d’un marais salant.

"Il y a tellement de serpents ici. Il n’y a pas de nourriture, c’est là que nous dormons, c’est si sale, nous souffrons. Nous avons besoin de l’aide de l’ONU, voilà de quoi nous avons besoin, s’il vous plaît", dit Atchik, migrant originaire du Niger.

"Ils nous ont amenés de Sfax, ils nous ont brutalisés, ils maltraitent nos femmes, ils maltraitent nos jeunes. Ici, nous buvons l’eau de la rivière, nous obtenons des restes et des choses à manger de la rivière, ce qui n’est pas juste", ajoute David, venu du Nigéria.

Ces femmes, hommes et enfants font partie des centaines d’Africains arrêtés à Sfax suite à des affrontements le 4 juillet dernier. Ils tentent depuis de survivre à la chaleur, au froid, au manque. Grâce à l’aide humanitaire apportée au compte-goutte par le Croissant rouge libyen. Depuis le début du mois, plus de 1200 clandestins ont été "expulsés" par la police tunisienne vers la Libye et l’Algérie.