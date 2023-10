Le gouvernement Scholz fragilisé après un "désastre" aux élections régionales en Allemagne

Le gouvernement d'Olaf Scholz, miné par les divisions, apparaît lundi plus affaibli que jamais après une sévère défaite dans deux élections régionales qui ont confirmé la poussée de l'extrême droite. "Débâcle", "désastre": le verdict des médias allemands est sans appel pour la coalition au pouvoir après les scrutins organisés en Bavière (Sud), le plus riche Etat allemand, ainsi qu'en Hesse (Ouest) où se trouve Francfort, le siège de la BCE. Dans ces bastions conservateurs, le parti social-démocrate (SPD), les Verts et les libéraux du FDP accusent de sévères reculs face à une droite victorieuse et une extrême droite qui concrétise son envolée dans les sondages des derniers mois.