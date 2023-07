Le gouvernement s’accorde sur une réforme des pensions : voici les grandes lignes

Le gouvernement s’est accordé ce lundi à l’aube sur une réforme des pensions, ont annoncé le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre des Pensions, Karine Lalieux. Un système de bonus progressif sera notamment introduit pour soutenir le maintien à l’emploi des travailleurs âgés.

Alors que le gouvernement trébuche depuis plusieurs semaines sur la réforme fiscale, cet accord sur la réforme des pensions intervient de manière surprenante après des mois de palabres. La ministre des Pensions a été rappelée en urgence ce week-end depuis Paris pour assister au conseil des ministres restreint de ce dimanche soir.

Une série de mesures ont donc été prises. Elles visent à rendre le système de pensions plus soutenable financièrement. Jusqu’ici, les différentes réformes proposées par la ministre socialiste avaient été jugées trop lourdes financièrement à long terme. La Commission bloquait d’ailleurs le versement des fonds pour le plan de relance faute d’accord.

Trois grands axes se dégagent de cet accord :

1) Une hausse progressive de la pension minimum

Le gouvernement va relever progressivement la pension minimum. Les critères d’accès à cette pension minimum ont été précisés notamment pour éviter certaines discriminations vis-à-vis des femmes, dont les carrières sont habituellement plus courtes et plus hachées que celle des hommes.