Le gouvernement s’accorde sur une réforme des pensions : voici ce qui est annoncé

Le gouvernement s’est accordé ce lundi à l’aube sur une réforme des pensions, ont annoncé le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre des Pensions, Karine Lalieux. Un système de bonus progressif sera introduit pour soutenir le maintien à l’emploi des travailleurs âgés. Une série de mesures ont donc été prises. Elles visent à rendre le système de pensions plus soutenable financièrement.

L’accord intervenu cette nuit prévoit notamment un bonus pour les personnes qui travailleraient au-delà de la date de leur pension anticipée.

Alors que le gouvernement trébuche depuis plusieurs semaines sur la réforme fiscale, cet accord sur la réforme des pensions intervient de manière surprenante après des mois de palabres. La ministre des Pensions a été rappelée en urgence ce week-end depuis Paris pour assister au conseil des ministres restreint de ce dimanche soir.

Trois grands axes se dégagent de cet accord :

1) Une hausse progressive de la pension minimum

Le gouvernement a relevé progressivement la pension minimum. Les critères d’accès à cette pension minimum ont été précisés notamment pour éviter certaines discriminations vis-à-vis des femmes, dont les carrières sont habituellement plus courtes et plus hachées que celle des hommes.

Une nouvelle liste de congés thématiques sera considérée comme période assimilée afin de mieux protéger les femmes contre la nouvelle condition de travail effectif pour accéder à la pension minimum.

2) Le retour du "bonus pension"

Le bonus pension, qui avait été supprimé sous le gouvernement Michel, est réintroduit. Concrètement, si le travailleur travaille au-delà d’une carrière pleine, celui-ci pourra avoir un montant net en "cash", par année supplémentaire. Une manière donc de maintenir les personnes plus longtemps à l’emploi.

Un bonus progressif sera accordé aux personnes qui travaillent jusqu’à 3 ans au-delà de la date de leur pension anticipée. On parle d’un montant de 22.645 euros au bout de trois ans qui pourra être versé en une fois, au moment du départ à la pension.

Pour l’instant, l’âge de la pension est fixé à 65 ans. Il sera ensuite élevé à 66 ans dès le 1er février 2025 et 67 ans à partir du 1er février 2030. Certains travailleurs peuvent cependant prétendre à une pension avant l’âge légal du départ à la retraite, à condition d’avoir réalisé une carrière complète.

Dès 2030, vous pourrez donc prendre votre pension si vous remplissez une de ces deux conditions :

Vous avez 67 ans

ou

ou Vous avez 60 ans et réalisé 44 ans de carrière 61 ans et réalisé 43 ans de carrière 62 ans et réalisé 43 ans de carrière 63 ans et réalisé 42 ans de carrière



Les années de travail ainsi que certaines périodes d’inactivités (maladie, chômage, etc.), le service militaire ou encore les interruptions de carrière peuvent compter pour la durée de carrière. Le détail des différentes spécificités se trouve sous ce lien.