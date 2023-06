Le gouvernement s’accorde sur une protection des droits syndicaux

Le gouvernement fédéral a trouvé vendredi un accord en comité restreint dans le dossier de la peine d’interdiction de manifester, a-t-on appris vendredi de sources concordantes. La protection des droits syndicaux sera inscrite dans la loi actuellement en discussion à la Chambre. La commission de la Justice de la Chambre débattra à nouveau de ce projet mercredi prochain.

Une disposition incluse dans un projet de loi visant "à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme" permet à un juge d’assortir d’une interdiction de manifester une peine prononcée pour des infractions commises lors d’un "rassemblement revendicatif".

Plus d'informations à suivre.