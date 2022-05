Le gouvernement propose de reporter d'un an la nouvelle procédure d'évaluation des enseignants

Enfin, l'exécutif formule aussi une série de propositions pour alléger la surcharge de travail générée par l'élaboration des plans de pilotage, un des nouveaux outils de gouvernance des écoles prévus par le Pacte d'excellence.

Il est ici question d'entamer "dès les prochaines semaines" un travail entre l'administration de l'enseignement et les acteurs de l'école afin de réduire la pression sur les directions et les équipes éducatives et de limiter la charge de travail autour de ces plans de pilotage.

Cette concertation aurait enfin pour but de s'assurer que les heures de travail collaboratif prévues pour les profs ne soient pas toutes accaparées par des réunions autour des plans de pilotage.