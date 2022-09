Le gouvernement japonais est intervenu pour soutenir le yen, une première depuis 1998

Le ministère japonais des Finances a déclaré jeudi être intervenu sur le marché des changes pour soutenir le yen qui s’est effondré face au dollar ces derniers mois. Cette mesure a été prise alors que le dollar a grimpé à près de 146 yens après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a de nouveau relevé ses taux, tandis que la Banque du Japon (BoJ) a maintenu jeudi sa politique monétaire ultra-accomodante.

C’est la première fois depuis 1998 que le Japon intervient sur le marché des changes pour soutenir le yen. Le Japon était aussi intervenu en 2011 mais, cette fois, dans le but inverse : faire baisser le yen par rapport au dollar.

"Il y a eu des évolutions rapides et unilatérales en raison de mouvements spéculatifs sur le marché des changes", a déclaré jeudi soir à la presse le vice-ministre japonais des Finances chargé des affaires internationales, Masato Kanda. "Le gouvernement est inquiet de ces fluctuations excessives et vient de prendre des mesures résolues", a-t-il ajouté, confirmant qu’il s’agissait d’une intervention.

Ses remarques ont permis au yen de réduire la plupart de ses pertes, le dollar reculant jusqu’à 142,09 yens.