Le gouvernement flamand valide les "Vlaamse Toesten", les examens que les élèves Flamands passeront dès 2024

Le gouvernement flamand a donné son feu vert à l’organisation de "Vlaamse Toetsen", des examens standardisés que tous les élèves devront passer dès 2024, à quatre moments distincts de leur parcours. Le projet de décret doit encore passer par le Parlement flamand.

La Flandre souhaiterait effectuer une version test de ces nouveaux examens en mai prochain, auprès de 700 écoles.

C’est un projet auquel tient le ministre flamand en charge de l’Enseignement, Ben Weyts. Il créerait côté flamand une sorte d’équivalent des évaluations externes non certificatives ou des évaluations interdiocésaines, qui existent en Belgique francophone. Les examens testeront le niveau de néerlandais et de mathématiques, et seront organisés en 4e et 6e primaire et 2e et 6e secondaire.

Ils seront un bon instrument pour évaluer en continu "la qualité de l’enseignement", ainsi qu’un outil pour les écoles "pour se comparer avec leurs semblables", estime le ministre N-VA.