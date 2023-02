Le gouvernement flamand pire que le fédéral ?

Le gouvernement Flamoutche va-t-il tomber sur le dossier de l’Azote ? Au sein de la coalition CD&V, N-VA et VLD rien ne va plus. C’est désormais une évidence, il n’y a pas que le fédéral qui ne fonctionne plus.

Blocage

Oui, le blocage est toujours complet. La Flandre produit trop d’azote par rapport aux règles européennes. 60% de l’azote est produit par l’agriculture et en particulier les élevages intensifs de porcs dont le Nord s’est fait une spécialité.

La ministre N-VA, Zuhal Demir a un plan qui vise à réduire drastiquement les émissions dans l’agriculture. Le CD&V de Sammy Madhi, relais traditionnel du Boerenbond, très puissant syndicat agricole flamand, ne veut rien lâcher. Cela confirme que le CD&V joue sa survie désormais et n’est plus vraiment prêt aux compromis.

Le blocage est tel que Vooruit de Conner Rousseau, dans l’opposition en Flandre, a proposé de voter le texte des nationalistes. Une proposition de majorité alternative qui pourrait fragiliser encore un peu plus l’attelage N-VA, CD&V et VLD présidé par Jan Jambon. Une chute du gouvernement reste peu probable. Mais le fait qu’elle soit publiquement évoquée, comme c’est de coutume au fédéral au moindre blocage, est signe que le gouvernement flamand ne semble pas fonctionner beaucoup mieux que le fédéral.

Faire mieux que la Belgique

C’est un vrai problème pour la N-VA (et pour tous les régionalistes et nationalistes d’ailleurs). Depuis 40 ans ils vivent du mantra prononcé autrefois par Gaston Geens, le Premier ministre-président flamand : “nous allons devoir prouver que ce que nous faisons nous-mêmes, nous le faisons mieux”. Pour faire simple, il faut faire mieux que la Belgique qui ne fonctionne plus.

Malgré des dossiers parfois difficiles, les différents exécutifs depuis Gaston Geens sont plus ou moins parvenus à tenir cette promesse dans l’opinion du nord. Oui la Flandre fonctionne mieux que la Belgique. Les différents ministres présidents qui se sont succédé pouvaient vanter une certaine efficacité politique face aux difficultés récurrentes du fédéral où les francophones ne cessent de bloquer des dossiers. Ils pouvaient aussi assumer ce slogan face aux bilans peu glorieux des exécutifs francophones en termes d’économie ou de budget.

Une montagne de dossiers pourris

Sauf que Jan Jambon aura bien des difficultés à pouvoir perpétuer cette tradition. Car les réussites du gouvernement flamand, sur le plan de l’emploi ou du budget s’effacent derrière une montagne de dossiers pourris. Le blocage sur l’azote s’inscrit dans une longue liste de dossiers inaboutis, mal gérés ou qui se sont terminés par un compromis douloureux. La gestion de cas de maltraitance dans les crèches qui a valu la démission du ministre Wouter Beke. Le scandale de la pollution de l’usine 3M à Anvers. La baisse de niveau de l’enseignement flamand. La déviation autour d’Anvers qui prend les allures d’une saga du RER à la flamande. La réforme des allocations familiales ou le CD&V a annoncé être prêt à quitter le gouvernement. Les volte-faces de la crise corona et les déclarations de Jan Jambon sur un incendie qui n’avait pas encore pris dans la maison flamande.

Non, le gouvernement de Jan Jambon ne parvient plus à démontrer que ce que la Flandre fait elle-même, elle le fait mieux que la Belgique. La cote de confiance dans le gouvernement flamand est d’ailleurs aussi faible que celle du fédéral dans les sondages. La N-VA peut allumer des contre-feux, dénoncer l’impéritie du fédéral sur bien des dossiers, elle ne peut plus cacher que même en Flandre la décision politique est devenue chaotique et compliquée. Cela rend beaucoup plus difficile une campagne axée sur le confédéralisme où la Flandre hériterait de compétences encore plus nombreuses. Cela rend aussi très compliqué une reconduction de l’actuelle majorité.