Le gouvernement flamand approuve son plan sur les produits chimiques fluorés (PFAS)

Le gouvernement flamand a approuvé vendredi son plan d’actions sur les PFAS, ces produits chimiques fluorés qui ont défrayé la chronique après une pollution de la multinationale américaine 3M à Zwijndrecht, qui a impacté les riverains et le méga chantier du bouclage du ring d’Anvers.

Ce plan d’une cinquantaine de mesures doit permettre d’éviter de nouvelles pollutions ainsi que d’assainir les sites pollués.

Les PFAS, alkyles perfluorés et poly fluorés, sont des produits chimiques utilisés dans certains ustensiles de cuisine, cosmétiques, textiles, mousses anti incendie, etc. Ils s’accumulent dans l’organisme et peuvent avoir des effets nocifs sur la santé humaine.

Outre le plan d’actions, la ministre de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) a élaboré une approche des "substances très préoccupantes", que le gouvernement devra lister d’ici le printemps prochain, sur base des règlements européens.