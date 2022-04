Le gouvernement flamand annonce 8 millions d'euros d'aides régionales et européennes au secteur agricole

Le gouvernement flamand a annoncé mercredi un montant de près de 8 millions d'euros d'aides régionales et européennes aux secteurs de l'agriculture et de l'horticulture, afin de consolider la production alimentaire mise en question par le surgissement de la guerre en Ukraine.

Dans ce montant, 2,7 millions proviennent de l'Union européenne et près de 5,5 millions du budget flamand, a détaillé la ministre de l'Agriculture Hilde Crevits (CD&V).

Inutile de faire des réserves

Cette dernière souligne toutefois l'inutilité pour les ménages de se constituer des réserves alimentaires.

"Il n'y a actuellement dans l'Union européenne aucune pénurie de produits alimentaires, et donc aucune raison pour le consommateur de paniquer". Mais la hausse des prix des matières premières et des intrants a grevé les coûts de production pour nombre d'agriculteurs et d'horticulteurs, selon la ministre.