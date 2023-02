Le gouvernement fédéral face à l’écueil de mars

Il y a comme un léger vent de panique soufflant sur l’aile flamande du gouvernement fédéral. L’heure des bilans de fin de législature approche et Open Vld, CD&V, mal en point dans les intentions de vote des sondages, tentent de sauver ce qui peut l’être encore.

À droite de l’échiquier, N-VA et le Vlaams Belang martèlent sans cesse sur l’indigence (réelle ou prétendue) des réalisations gouvernementales. Réforme fiscale, réforme des pensions, réforme budgétaire, réforme de l’état reviennent dans la plupart des discours. Les actes tardent.

Ides de mars

Comme aime à le rappeler le journaliste de la VRT, Ivan De Vadder, le mois de mars s’avère souvent crucial, pour un chef de gouvernement belge. Moment crucial, où beaucoup se sont abîmés, faute d’avoir entendu les avertissements. Comme Jules César et les ides de mars, rappelle notre confrère.

Cette fois encore, de nombreux dossiers n’ayant pu faire consensus, ont été reportés à ce mois de mars fatidique. Il en va du nucléaire comme de la correction du budget, des mesures sur l’énergie voire également les pensions et la fiscalité.

La ministre de l’Energie comme celui des Finances ou celle des Pensions ont mis des propositions sur la table. Accueil glacial des partenaires. Chacun s’observe. La crainte du coup de poignard.

Récusation collective et réciproque

Le président de l’Open VLD ne veut pas de la réforme fiscale, le PS est renvoyé à ses études sur les pensions, les libéraux attendent au tournant les Verts sur le nucléaire, le budget 2023 reste une énigme, etc. Tout cela est censé aboutir pour la fin mars, mais la neutralisation entre les différentes parties menace. Chacun donne l’impression que résoudre un dossier revient à favoriser le parti qui le porte et donc préférerait tout bloquer plutôt qu’avancer. Le collectif défaille. La tâche du Premier ministre/chef d’équipe se complique. Alexander De Croo ne trouve pas d’alliés. Et ce d’autant moins que la N-VA pilonne les partis néerlandophones de la coalition qui finissent par adopter le même ton que les nationalistes à propos de ces partis francophones, PS en tête, qui bloqueraient toute réforme (comprenez des mesures que seule la Flandre compte prendre).

Le mois de mars s’annonce crucial, comme la dernière fenêtre d’opportunité avant de basculer dans la campagne électorale ; même si celle-ci donne l’impression de s’imposer déjà.

@PhWalkowiak