Le gouvernement fédéral débloque 24 millions d'euros pour l'aide alimentaire aux plus démunis

Le conseil des ministres a approuvé vendredi le cahier des charges organisant l'achat de denrées alimentaires dans le cadre du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD), a annoncé la ministre de l'Intégration sociale, Karine Lalieux. L'adjudication ouverte porte sur un budget de 24 millions d'euros pour l'année 2022.

"Les crises successives et leur impact socio-économique frappent durement les personnes en situation de pauvreté et de vulnérabilité. La guerre en Ukraine a ajouté une pression supplémentaire sur le budget des ménages, familles et citoyens. En temps normal, la programmation actuelle du FEAD aurait déjà été achevée. Mais la période que nous traversons depuis deux ans n'a rien de normal. Raison pour laquelle l'Union européenne est intervenue en 2020 pour libérer des moyens supplémentaires. Ces moyens, qui ont permis de répondre à la demande croissante et de garantir la continuité de la programmation FEAD en 2021 et 2022, se sont révélés indispensables dans notre pays", a expliqué la ministre.