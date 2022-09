Le gouvernement fédéral augmente fortement la dotation de Bpost

La dotation de l’État est supérieure de 40% à celle prévue par le précédent contrat de gestion. En effet, entre 2016 et 2020, elle oscillait autour des 90 millions d’euros par an. Le cabinet de la ministre compétente Petra De Sutter (Groen) indique que cette augmentation provient principalement de la baisse des recettes (due à la diminution des ventes de timbres) et de la hausse des coûts du réseau des bureaux de poste.