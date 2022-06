Le gouvernement écossais veut un référendum sur l'indépendance le 19 octobre 2023

La Première ministre écossaise a annoncé mardi vouloir organiser un référendum "consultatif" sur l'indépendance de l'Écosse de la nation britannique en octobre 2023, malgré l'échec d'une précédente consultation en 2014 et le refus du gouvernement britannique d'autoriser ce vote.

"Je peux annoncer que le gouvernement écossais propose que le référendum sur l'indépendance se tienne le 19 octobre 2023", a déclaré la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon au parlement local.

Depuis le Brexit en 2014, la question de l'indépendance de l'Écosse a repris de la vigueur, cette région du Royaume-Uni ayant une affinité européenne particulière, et qui a au pouvoir un parti indépendantiste depuis bientôt 15 ans. "Je veux envoyer ce message à nos amis et voisins européens : vous êtes et serez toujours une part de ce que nous sommes, vous n’êtes pas distants de nous.(...) Je dis aux États de l’Union, l’Écosse veut revenir et nous espérons le faire bientôt en État membre indépendant", a ainsi déclaré la Première ministre écossaise lors des résultats du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.