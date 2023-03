Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles toujours fragilisé par les projets de master en médecine à Mons et de spécialisation à Namur ?

Pour l’université de Mons, organiser l’intégralité des études offrirait plusieurs avantages. D’abord celui de l’accessibilité. Cela permettrait aux bacheliers de rester dans une université qu’ils connaissent et pour certains d’éviter des coûts de déplacement ou de kot puisqu’à l’heure actuelle, les masters en médecine ne peuvent être suivis qu’à l’ULB, à l’UCLouvain ou à l’ULiège.

Les autorités académiques montoises mettent aussi en avant une meilleure "répartition géographique" des jeunes médecins diplômés. Ils ont en effet tendance à pratiquer là où ils ont effectué leurs stages de dernières années, (donc souvent loin du Hainaut), ce qui renforce la pénurie de médecins dans la province. 61% des médecins hennuyers ont plus de 55 ans. Seuls 13% ont moins de 40 ans.

L’UMons veut aussi, par ce projet de master, revaloriser le métier de généraliste. Elle compte confier l’enseignement à davantage de médecins généralistes pour donner aux étudiants une meilleure perception de ce métier.

Du côté de l’université de Namur, où l’on souhaite ouvrir une spécialisation en médecine générale, les autorités ont une nouvelle fois défendu leur dossier, il y a quelques jours. Ici, il s’agirait d’un programme destiné aux étudiants qui sont déjà arrivés au bout des trois années de bachelier et des trois années de master. La spécialisation en médecine générale n’est possible qu’à l’ULiège, à l’ULB et à l’UCLouvain (à Woluwé). L’idée de l’université de Namur est de rapprocher les futurs généralistes de la région Namur-Luxembourg où il y a une pénurie de médecins généralistes.