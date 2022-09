Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne s’entend pas sur le successeur du délégué général aux droits de l’enfant

Depuis février 2008, Bernard De Vos occupait le poste de Délégué général aux Droits de l’enfant. Bientôt atteint par la limite d’âge pour cette fonction, 65 ans, Bernard De Vos doit quitter ses fonctions avant la fin de l’année. C’est au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu’il revient de lui désigner un successeur.

Pressentie pour ce jeudi septembre, la décision est reportée. Le choix du nouveau Délégué général ou de la nouvelle Déléguée générale fait l’objet de tractations politiques au sein de la majorité.

Un premier classement des candidat(e)s au poste a déjà été élaboré par un collège d’experts désignés par le Parlement. Sur une vingtaine de candidats et candidates, il en a jugé six aptes à la fonction et a proposé un classement préférentiel.

Par la suite, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a procédé à un autre classement, tenant compte de l’avis des experts du Parlement mais ajoutant d’autres critères tels que les compétences en communication des candidats, leurs compétences juridiques, leur expérience en gestion d’équipe, par exemple.

La candidate qui sort en tête de la grille de lecture du gouvernement n’est pas le candidat classé premier à l’issue de la sélection opérée par le Parlement. Dès lors, cela coince entre les partenaires de la majorité pour valider le choix. D’autant plus que certains candidats ont une étiquette politique.