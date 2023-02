Le gouvernement canadien interdit à son tour TikTok à ses travailleurs

L’ultrapopulaire plateforme de vidéos courtes et virales, propriété de l’entreprise chinoise ByteDance, est de plus en plus scrutée par les Occidentaux qui craignent que Pékin puisse ainsi accéder aux données d’utilisateurs du monde entier.

Cette interdiction au Canada survient quelques jours après une décision similaire de la Commission européenne, qui a interdit TikTok à son personnel pour "protéger" l’institution.

TikTok est également dans le collimateur des autorités américaines : une loi ratifiée il y a quelques semaines par le président Joe Biden interdit l’utilisation de cette application à la Chambre des représentants et au Sénat, ainsi que sur les appareils des fonctionnaires.