Le gouvernement bruxellois veut une meilleure inclusion des personnes LGBTQIA +

Trente-cinq actions concrètes pour améliorer l’inclusion des personnes LGBTQIA + entre 2022-2025. Le gouvernement bruxellois a définitivement adopté ce jeudi, un plan proposé par la secrétaire d’État à l’Égalité des chances Nawal Ben Hamou, et soutenu par le secteur associatif qui a participé à son élaboration.

Récemment, l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA), montrait la nécessité de mesures énergique pour lutter contre les inégalités qui frappent les personnes LGBTQIA +. Cette enquête soulignait que 66% des personnes sondées évitaient encore de se tenir la main pour ne pas être dévisa­gées et 27% évitaient certains endroits de l’espace public par peur d’être agressées.

Des personnes trop souvent discriminées (au travail) et victimes de violence et de harcèlement, à titre d’exemple : une personne trans et intersexe sur cinq a été agressée physiquement ou sexuellement au cours des cinq années précédant l’enquête.

Un plan transversal et inspiré par les recommandations du secteur associatif

Ce premier Plan s’applique à l’ensemble des compétences de la région bruxelloise :" l’Égalité des chances, le Logement, la Fonction publique et les Pouvoirs locaux, l’Emploi, la Prévention et la Sécurité, L’Urbanisme et l’Aménagement du territoire, la Mobilité, la Recherche scientifique, l’Image de Bruxelles et les Relations internationales, le Sport, la Santé et les Familles ", explique Nawal Ben Hamou. Il vise en particulier à assurer un suivi efficace des faits de violence, en lien avec la police et le parquet et à mettre en œuvre des mesures de sensibilisation et de prévention. Chaque mesure du Plan est planifiée, budgétée et prévoit des indicateurs de suivi.