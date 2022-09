Le gouvernement bruxellois veut imposer des quotas pour favoriser la diversité au sein du Siamu

Le projet de réforme du statut des pompiers et ambulanciers n'en est qu'au début de son processus d'adoption. Le gouvernement l'a approuvé en première lecture avant de le soumettre aux syndicats pour négociations. Du côté de la direction du Siamu, on préfère s'abstenir de tout commentaire tant que les discussions sont en cours.

Même prudence du côté syndical, même si, en off, on ne cache pas son opposition aux quotas, tant au SLFP (majoritaire) qu'à la CGSP. Même du côté de la cellule diversité du Siamu, on se retranche derrière une formule consensuelle :"nous sommes contre toutes formes de discrimination dans un sens comme dans l'autre, nous souhaitons l'égalité et l'équité".

Pour symboliques qu'ils soient, les quotas ne passeront pas comme une lettre à la poste chez les pompiers bruxellois.