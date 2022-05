Le gouvernement bruxellois va encourager le réemploi des équipements et matériaux

Sur la feuille de route, on trouve ainsi 15 mesures pour atteindre l’objectif de préparation au réemploi fixé à 5 kg par habitant et par an. Ces mesures s’articulent autour de 3 axes principaux :

-Faciliter l’accès aux gisements d’équipements et matériaux privés et publics (en développant par exemple des recyparks adaptés).

-Mettre en place un cadre juridique et fiscal favorable à la réparation et à la seconde main (via des aides à l’investissement, ou le développement du métier de "valoriste").

-Expérimenter des projets pilotes liés au réemploi (service de réparation, collecte "préservantes").

Actuellement, en Belgique francophone, la préparation au réemploi donne du travail à 166 travailleurs (euses) par 10.000 tonnes de déchets traités au sein des entreprises d’économie sociale (chiffres de la Fédération "Ressources" dont les membres opèrent en Wallonie et à Bruxelles).

Pour Alain Maron, ministre bruxellois de la Transition climatique et de la propreté publique, "nos déchets sont des ressources qu’il faut pouvoir valoriser pour limiter les émissions carbone qu’ils engendrent et lutter contre le changement climatique".