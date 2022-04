Le gouvernement bruxellois s'est accordé sur les contours de l'ajustement budgétaire

Le gouvernement bruxellois s'est accordé jeudi sur les contours de l'ajustement du budget de la Région-capitale pour l'année en cours, a indiqué jeudi le ministre régional des Finances, Sven Gatz, interrogé à ce propos.

Selon lui, l'équipe Vervoort a convenu d'intégrer dans la modification budgétaire une augmentation, de 30 à 195 millions d'euros, de la provision Covid destinée notamment à des mesures de soutien à l'économie bruxelloise, des dépenses supplémentaires de la STIB et des aides aux hébergements touristiques. Un montant de 100 millions d'euros sera également intégré pour permettre de gérer l'accueil de réfugiés ukrainiens ainsi qu'une dépense de 63,9 millions d'euros pour l'indexation des allocations et des salaires du personnel de la Région qui n'est pas entièrement compensée par la loi spéciale de financement. II sera également tenu compte de l'accord social sur le pécule des vacances, le treizième mois et le télétravail des fonctionnaires régionaux.

Selon Sven Gatz (Open Vld), il ne pourra y avoir de grand déballage sur des initiatives nouvelles. Les ministres et secrétaires d'Etat devront travailler à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire ainsi ajustée, tenant compte par ailleurs de l'existence d'une réserve de 240 millions d'euros constituée d'une sous-utilisation des dépenses prévues initialement.