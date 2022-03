Le gouvernement bruxellois reporte de 3 mois les amendes pour les véhicules de norme euro 4.

Or ces avertissements devaient inciter les automobilistes un peu "distraits" à se mettre en règle. Au cabinet du ministre régional des Finances, Sven Gatz, on reconnaît des retards dans l’envoi des avertissements. Mais on nuance : "Brupartners (le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale) nous a demandé de postposer les sanctions pour ne pas pénaliser les propriétaires de bonne foi, la raison du report est donc bien liée aux retards de livraisons". La mise en œuvre des sanctions sera donc effectivement reportée de trois mois.