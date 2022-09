Le gouvernement bruxellois d'accord pour limiter l'indexation des loyers

Avec les prix de l’énergie qui explosent actuellement, l’idée de limiter l'indexation des loyers des maisons et appartements fait son petit bonhomme de chemin au gouvernement bruxellois. Celui-ci s'est d'ailleurs accordé ce jeudi sur le principe.

L'objectif est de mettre fin à la double peine pour les locataires comme l’explique Nawal Ben Hamou, secrétaire d'état bruxelloise en charge du logement : "les locataires sont impactés deux fois, par les prix de l’énergie et par l’augmentation du loyer. Quand on sait que se loger à Bruxelles devient très cher et qu’on a une augmentation de 9% sur son loyer, ça fait mal."

L’idée lancée par la socialiste au gouvernement bruxellois serait de lier l'indexation à la performance énergétique du bâtiment en location. Ce sont les biens qui disposent d'un PEB F ou G, soit les performances les plus médiocres, qui seraient concernés par cette mesure. Cela représente tout de même 30% du parc immobilier qui fait l'objet d'une certification à Bruxelles.

D’autres partis ont donné leur accord de principe. Notamment Défi, via Bernard Clerfayt, le ministre bruxellois de l'emploi : " On peut travailler sur un projet comme celui là si c’est un élément d’une stratégie globale de renforcement de l’effort de rénovation du bâti en région bruxelloise et qui aura comme impact de réduire les factures de tous les ménages qui occupent ces appartements. "

Le gouvernement espère aboutir à un texte concret et chiffré d'ici quelques semaines.