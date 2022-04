Le gouvernement bruxellois affûte ses ambitions pour la fin de la législature

Pour les habitants de la capitale, les droits d'enregistrement pour l'accès au premier logement seront plus avantageux, d'ici 2023 (abattement et augmentation du plafond de valeur du bien). Afin de favoriser l'insertion professionnelle des personnes peu qualifiées, un bilan de compétences deviendra obligatoire, assorti d'un parcours de formation sur mesure qui sera mis en place. On expérimentera un projet pour favoriser l'insertion professionnelle volontaire des chômeurs de longue durée.

En vue également d'ici la fin de la législature, un Plan Social-Santé Intégré à travers les champs de compétence des Commission Communautaires Commune et Française. L'objectif est de mieux aligner l'offre de soins sur les besoins des personnes. Le gouvernement bruxellois a par ailleurs toujours l'intention de définir un Plan d'Action et de lutte contre la Pauvreté et un Plan de lutte contre le racisme. Il maintient le cap dans l'adoption des Plans d'Aménagement Directeur en cours d'élaboration. Dans le domaine culturel, l'accent est mis sur 2023, année de l'Art nouveau, 2024 (ouverture du Musée d'Art contemporain Kanal) et 2030, année pour laquelle Bruxelles ambitionne le statut de capitale européenne de la culture, à l'occasion du bicentenaire de l'existence de la Belgique.

En Mobilité, le gouvernement régional entend toujours mettre en place progressivement, à raison de cinq par an, des quartiers de circulation apaisée, dans le cadre du Plan Good Move, pérenniser les pistes cyclables créées à l'occasion de la crise liée au coronavirus, et continuer à investir dans les fréquences des lignes de la STIB, sans oublier la poursuite du projet de métro vers le nord-sud.