Le gouvernement britannique rejette l’appel à l’indépendance du nouveau dirigeant écossais

Le gouvernement britannique a rejeté l’appel à l’indépendance lancé par Humza Yousaf, tout juste élu à la tête du parti indépendantiste écossais SNP pour devenir le nouveau Premier ministre écossais.

Les Ecossais et les Britanniques dans leur ensemble veulent des responsables politiques "qui se concentrent sur les problèmes les plus importants pour eux : réduire l’inflation, traiter la crise du coût de la vie et réduire les listes d’attente" dans le système de santé, a déclaré un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak, ajoutant que ce dernier "se réjouit de travailler" avec Humza Yousaf.