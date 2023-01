Le gouvernement britannique exclut un retour des frises du Parthénon en Grèce

Le 4 janvier, le journal britannique The Telegraph avait révélé que le président du musée était en train de conclure un accord avec Athènes pour le retour en Grèce de ces trésors, dans le cadre d’un prêt à long terme, un "échange culturel" qui permettrait de contourner une loi britannique empêchant le musée londonien de démanteler sa collection. "Je pense que son point de vue à ce sujet a été mal interprété et dépeint de manière erronée. Il (George Osborne, NDLR) ne va pas les renvoyer. Ce n’est pas son intention. Il n’a aucun désir de le faire", a balayé la ministre. "Le concept d’un prêt sur 100 ans a également été évoqué, mais ce n’est certainement pas ce qu’il prévoit non plus", a-t-elle encore dit.

La ministre a dit craindre qu’un retour de ces sculptures n’ouvre "la boîte de Pandore". La pression s’est accentuée ces dernières années pour que les musées occidentaux rendent des œuvres, notamment obtenues en période coloniale, à leur pays d’origine.