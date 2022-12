Le gouvernement balise l’interdiction de la publicité pour les jeux de hasard

Au printemps dernier, le ministre de la Justice avait déjà présenté les grandes lignes de son plan pour limiter cette publicité. Le texte a été soumis au Conseil d’Etat et à la Commission européenne qui n’ont pas soulevé d’objection fondamentale.

C’est le nombre croissant de joueurs dépendants qui préoccupe le gouvernement et le motive à se diriger vers l’interdiction de la publicité pour les jeux de hasard. Selon des études internationales, 40% du chiffre d’affaires des entreprises de jeu serait assuré par les "joueurs à problème". On estime aussi que ces accros au jeu dépensent en moyenne 42% de leur revenu mensuel au jeu. Visiblement, le gouvernement craint un effet "tache d’huile" et une extension de l’accoutumance aux jeux de hasard aux plus jeunes. Dans son communiqué, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, met en avant l’exemple du Royaume Uni où 80% des étudiants interrogés dans le cadre d’une étude récente déclarent jouer régulièrement avec, pour 41% d’entre eux un impact négatif sur les études et même, pour près d’un étudiant sur trois ; des difficultés financières sous forme d’endettement.

Autres chiffres mis en avant par le ministre de la Justice pour motiver son projet d’interdiction de la publicité pour les jeux de hasard, ceux d’une étude belge réalisée en 2017 qui montre que 33% des joueurs intensifs interrogés s’étaient laissé convaincre de jouer après avoir reçu des mails d’entreprises de jeu, que 31% l’ont fait après avoir vu de la publicité pour les jeux de hasard en ligne. Un joueur sur trois a aussi été influencé par des publicités sur des panneaux d’affichage, notamment lors de compétitions sportives.