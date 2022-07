Le gouvernement approuve un plan énergétique pour passer l’hiver et aider les pays voisins

Le gouvernement veut savoir si l'exploitant peut prolonger l'activité de Tihange 2 durant l'hiver. En principe, le réacteur doit fermer en février, conformément à la loi de sortie du nucléaire. L'opérateur est prié de se concerter sur ce point avec l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) pour examiner la faisabilité de l'opération sur le plan de la sûreté nucléaire.

Le SPF Économie a également envoyé le mois dernier mardi une enquête auprès d'un millier d'entreprises pour affiner le plan d'urgence gaz naturel. Le résultat est attendu pour le mois de septembre.

Afin de disposer d'une réserve stratégique, la loi a été récemment modifiée en faveur de l'installation de stockage de Loenhout afin d'organiser des enchères supplémentaires. Le taux de remplissage atteint 70%, soit une avance d'un mois et demi sur le timing prévu.

Je voudrais inviter chacun à consommer de manière rationnelle

Le Premier ministre a également lancé un appel aux citoyens à plus de sobriété dans la consommation d'énergie. "Si nous voulons passer le cap de l'hiver et aider d'autres pays à le faire, on le fera grâce à une coopération entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Mais on a tous un rôle à jouer. Si on consomme moins, cela aura un impact. Je voudrais inviter chacun à consommer de manière rationnelle", a-t-il déclaré.