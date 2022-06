Le gouvernement approuve l'ensemble du plan STAR et la loi de programmation militaire

Le gouvernement a approuvé vendredi l'ensemble du plan STAR (pour "Sécurité/Service, Technologie, Ambition, Résilience") pour la Défense et l'actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) qui comprend plus de 10 milliards d'euros d'investissements, a annoncé la ministre en charge de ce département, Ludivine Dedonder.

"Le plan STAR et l'actualisation de la LPM constituent des étapes cruciales pour la reconstruction et la consolidation de la Défense", a-t-elle souligné dans un communiqué.

Un département pleinement capable d'assurer la sécurité des Belges sur le territoire comme à l'étranger grâce à une politique cohérente, responsable et crédible

Selon la ministre, le contexte géopolitique actuel - marqué notamment par l'invasion de l'Ukraine par la Russie - "conforte les analyses comme les choix posés dans le plan STAR et démontre combien ce processus était indispensable".

"Au terme d'un long processus de préparation et de discussion, nous touchons au but : donner à la Belgique un département pleinement capable d'assurer la sécurité des Belges sur le territoire comme à l'étranger grâce à une politique cohérente, responsable et crédible", a ajouté Ludivine Dedonder (PS).