Le gouvernement américain qualifie le concert de Roger Waters à Berlin de "profondément offensant pour le peuple juif"

Selon Reuters, le département d’État a soutenu le commentaire de Mme Lipstadt et a ajouté que le concert de Waters à Berlin "contenait des images profondément offensantes pour le peuple juif et minimisait l’Holocauste", dans un mail.

Le département a ajouté : "L’artiste en question a une longue expérience de l’utilisation de tropes antisémites pour dénigrer le peuple juif".

Roger Waters a été confronté à d’importantes réactions négatives à la suite de son spectacle à Berlin. Lors d’un spectacle donné le 31 mai à Birmingham, il s’est emporté contre "les conneries antisémites" qui l’entourent depuis un mois et a affirmé que les critiques tentent de le censurer "comme ils l’ont fait pour Jeremy Corbyn et Julian Assange".

Il a ensuite qualifié de "branleur" le député de Bury South, Christian Wakeford, qui a fait pression pour que les salles de spectacle l’empêchent de se produire. Le musicien s’en est pris à des médias britanniques tels que le Times et le Daily Mail, déclarant : "Je ne serai pas censuré ! Surtout quand ce ne sont que des mensonges. Je me défends, M. Telegraph !".

Un certain nombre de groupes juifs et d’élus municipaux se sont récemment rassemblés pour protester contre son concert à Francfort, dimanche 28 mai. Roger Waters avait déjà gagné une bataille juridique pour pouvoir donner ce concert, qui avait été initialement annulé en raison d’accusations d’antisémitisme.

"Dans ce contexte historique, le concert n’aurait en aucun cas dû avoir lieu", a déclaré à Associated Press Sacha Stawski, membre de la communauté juive de Francfort et chef du groupe Honestly Concerned, qui a contribué à l’organisation des manifestations.

Elio Adler, directeur du groupe juif WerteInitiative, qui a soutenu la manifestation, a déclaré à l’agence AP qu’il était "frustré" que le concert ait eu lieu malgré les efforts déployés pour l’empêcher.

Roger Waters a nié à plusieurs reprises toute accusation d’antisémitisme et a expliqué que son mépris allait à Israël, et non au judaïsme. Il a également accusé Israël "d’abuser du terme antisémitisme pour intimider des gens comme moi et les contraindre au silence".