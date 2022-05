Le gouvernement adopte 133 mesures pour une Belgique LGBTQI+ friendly

Le gouvernement relève aussi la nécessité d’adapter la législation pour combler des manquements, bien que, note le gouvernement fédéral, "la Belgique dispose d’un des meilleurs cadres législatifs du monde sur les questions LGBTQI+ ". Il est ici question d’interdire les thérapies de conversion, des pratiques qui visent à changer, supprimer ou éliminer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre des personnes LGBTQI+.

Le gouvernement prévoit aussi d’interdire les opérations et traitements non nécessaires et non consentis chez les mineurs intersexes.

Il veut aussi adapter la "Loi Trans" selon les exigences de la Cour constitutionnelle.