Le gouvernement a bouclé son budget en taxant notamment les banques, pratique à la mode en ce moment en Europe

Le gouvernement fédéral a donc enfin bouclé son budget pour l’année 2024. Je vais épingler la taxation des banques, avec une mesure qui devrait donc rapporter 150 millions d’euros dans les caisses de l’État fédéral.

C’est d’abord une non-surprise. Après l’Italie, l’Espagne, la Hongrie, les Pays-Bas, c’était clair que c’était au tour de la Belgique de taxer ses banques. Cette liste de pays ne va sans doute pas s’arrêter de s’allonger tellement la tentation de taxer les banques est trop grande. Pourquoi ? D’abord parce que les banques sont soupçonnées par les députés de tous bords d’avoir bénéficié d’une rente exceptionnelle en raison de la hausse des taux d’intérêt, mais sans avoir répercuté cet avantage auprès des ménages. En clair, ce que reproche le monde politique européen aux banquiers, c’est d’avoir trop tardé à remonter la rémunération des dépôts alors qu’ils estiment que la hausse du taux des crédits, elle, a été immédiate. Et la population suit évidemment ce raisonnement des politiques, car le banquier est malheureusement, on peut le déplorer, un personnage qui n’a jamais été trop aimé. Et exactement comme pour les énergéticiens, lorsque les prix de l’électricité ont flambé, la population a l’impression que les banquiers ont affiché des profits indécents mais ont ignoré l’appel des politiques à relever la rémunération des comptes d’épargne. Certains partis politiques vont évidemment crier victoire car le gouvernement va taxer les banques à hauteur de 150 millions d’euros. En réalité, les banquiers échappent au pire car ils bénéficient sans le dire de la jurisprudence de l’Italie…