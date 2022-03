"Le gosse", le nouveau roman poignant de Véronique Olmi

L’écrivaine Véronique Olmi publie son nouveau livre " Le Gosse ", aux éditions Albin Michel.

Le gosse, c’est Joseph ; un petit garçon âgé de 7 ans qui est né juste après la Première Guerre mondiale dans les quartiers pauvres de la Bastille, à Paris. Joseph grandit avec la tendresse et la bienveillance de sa mère et de sa grand-mère. Le récit raconte sa vie, une histoire en plusieurs strates.

D’abord, l’enfance joyeuse et l’insouciance dans le contexte de l’après-guerre. Mais la vie va se charger de faire voler en éclat son innocence et sa joie. Il devient orphelin et pupille de l’Etat et est alors placé dans des familles nourricières avant de finir à la Prison de la Petite Roquette, suite à quelques actes de délinquance. Longtemps louée par de grands humanistes comme Victor Hugo, cette prison est l’incarnation de la cruauté et de la séparation des enfants avec le monde. Il atterrira ensuite à la colonie pénitentiaire de Mettray qui constitue pour de nombreux enfants l’expérience d’un glissement profond en enfer.

Ce roman est le portrait d’un petit garçon à la destinée douloureuse qui trouvera la force, la résilience et le courage de ressentir à nouveau le goût à la vie, notamment en se réfugiant dans la musique.

