'Le gosse' de Véronique Olmi : comment se reconstruire après la colonie pénitentiaire ?

Pascale Tison a rencontré Véronique Olmi

pour son dernier roman publié chez Albin Michel, 'Le gosse'.

C'est l'histoire d'un gosse, un petit Parisien des classes populaires qui vit heureux entre une mère plumassière (elle coud les plumes des chapeaux et des costumes) et une grand-mère câline. Nous sommes après la guerre de 14, dans les quartiers pauvres de la Bastille. Mais son monde bascule le jour où sa mère meurt et où la grand-mère s'enfonce peu à peu dans une sénilité qu'il ne peut pas contrer.

Joseph devient pupille de l'État, un État torturant dont les mesures de protection sont d'une infinie cruauté. De la prison pour enfants à la colonie pénitentiaire, la force de Joseph, les coups de dés du hasard, et la découverte de la musique lui permettront de traverser le pire.

" Il ne faut pas nécessairement être un grand musicien ou un soliste : on peut être un simple amateur et la musique peut nous libérer intérieurement. Joseph n’a pas eu la possibilité d’apprendre à vraiment bien jouer du cornet, mais la musique va l’aider à se reconstruire."

Dans une France portée par l'espoir du Front Populaire, peut-être retrouvera-t-il sa vie et sa joie...