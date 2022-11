"Le gorille" de Georges Brassens : critique de la peine de mort et vision erronée de l'homosexualité

"C'est à travers de larges grilles. Que les femelles du canton / Contemplaient un puissant gorille. Sans souci du qu'en-dira-t-on / Avec impudeur, ces commères. Lorgnaient même un endroit précis / Que - rigoureusement, ma mère. M'a défendu de nommer ici".

La mère symbolise ici la bonne éducation. Mais on comprend aisément que l’on vise le point de fuite de l’anatomie du personnage principal. Personnage, déjà désigné comme 'puissant', qui, un peu plus loin, est qualifié de "bel animal", mais aussi de "luron supérieur à l’homme dans l’étreinte". Tout cela reflète une image sexuelle idéalisée du personnage dont la virilité serait si forte qu’elle magnétise les femmes, ici présentées comme des "femelles" pour bien souligner l’aspect animal et débridé de ce qui va suivre… Puisqu’on parle de soif de sexe et de désir transgressif.

Le gorille s’échappe de sa cage. On nous précise qu’il est puceau (Brassens chante "il n’a jamais connu de guenon") et qu’il va tout donner là maintenant pour perdre cette virginité. Du coup, les femmes prennent peur et courent se mettre à l’abri. C’est mieux dit dans le texte où Brassens chante "la féminine engeance fit feu des deux fuseaux". C'est un petit exemple de la passion de Brassens pour les mots anciens et les expressions archaïques : une engeance désigne un groupe de personnes méprisables. Autrement dit dans ce cas-ci, les femmes qui mâtent le gorille, et "faire feu des deux fuseaux", c’est détaler à toute vitesse sur ses deux jambes, l’expression renvoyant, semble-t-il, à "faire feu des quatre fers" pour dire que des chevaux démarrent à toute vitesse en faisant des étincelles avec leurs sabots sur les pavés.