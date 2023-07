Le "gophering", le nouveau "ghosting".

Cette tendance consiste à organiser un premier rencard pour rencontrer quelqu'un qui vous intéresse avant d'annuler à la dernière minute. Mais contrairement au ghosting, qui vous amène tout de même à rencontrer votre rencard dans la vraie vie, le gophering empêche carrément toute rencontre.

Un rapport annuel de l'application de rencontre Plenty of Fish avait déjà repéré cette fâcheuse tendance en 2022 mais sous un autre nom, le "Only Plan", consistant à planifier des rencards à plusieurs reprises pour les annuler à la dernière minute. 52% des utilisateurs des applications de rencontre confiaient en avoir été victimes, selon le rapport.

Mais comment expliquer ce phénomène ?

La possibilité de perdre du temps et de s'engager peut sembler effrayante, ce qui conduit à une attitude hésitante face au premier rendez-vous.

Ghoster, qui implique de ne plus répondre aux appels et messages d'une personne du jour au lendemain, est devenu le moyen le plus facile pour laisser tomber quelqu'un. Une étude partagée par le Daily Mail rapportait que 71% des membres de la génération Z et 72% des Millenials ont déjà rompu une communication du jour au lendemain. Mais le ghosting, comme le gophering, sont des tendances qui dissimulent une peur du rejet.