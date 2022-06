Le golf mondial face au débat éthique : la tradition… ou l’argent du pétrole saoudien ? "Ce sont des chiffres délirants"

" Ce sont des chiffres délirants… comme le sont ceux des salaires des stars du football " réagit Vincent Borremans, le manager de Nicolas Colsaerts, l’un des ténors du golf belge. " C’est vrai qu’en golf, ces montants astronomiques sont assez nouveaux : quand vous voyez que Dustin Johnson, l’un des 10 meilleurs golfeurs du plateau, peut gagner 125 millions de dollars… rien que pour rejoindre ce circuit, ça laisse rêveur. Pour les golfeurs, c’est un débat philosophique personnel à trancher : ils ont le choix entre un circuit très rémunérateur et un circuit chargé d’Histoire. A chacun de juger : quand vous avez 35 ans et seulement 5 ans de carrière garantis au plus haut niveau, quand tout peut s’arrêter du jour au lendemain à cause d’une blessure… et que vous avez l’occasion de mettre votre famille à l’abri, c’est un choix délicat. Parce que si vous y participez, on va dire que vous soutenez le régime saoudien… Mais c’est le même débat quand vous allez faire le plein à une pompe fournie en pétrole saoudien ! Que dire aussi avec le Qatar qui finance les grands clubs de foot ou les Emirats qui pompent dans des équipes cyclistes : tout le monde est mal à l’aise avec cette situation… "