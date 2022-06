Le Golf Fermier : une activité champêtre à découvrir à la Ferme de la Bourgade

Pour combler leur offre de services et diversifier leurs activités, les deux agriculteurs se sont remué les méninges. C’est finalement l’envie d’un couple de Hollandais et une soirée alcoolisée qui ont poussé nos deux agriculteurs à se lancer dans le golf fermier : " On a eu l’idée à la suite du passage dans notre chambre d’hôtes de Hollandais qui souhaitaient que l’on fasse un parcours pour eux. Sur le moment, on a fort rigolé et on n’a pas pris cela au sérieux. Puis lors d’une soirée un peu arrosée, on a entrepris quelques recherches sur internet et nous sommes finalement allés tester le golf fermier, là où il a été inventé : aux Pays-Bas. Sur place on a trouvé cela génial et on s’est lancés dans notre ferme ", raconte amusée Suzanne. Aujourd’hui, l’activité est en place depuis plus de 10 ans et le succès est au rendez-vous.