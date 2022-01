Le Golf et Alice Cooper

L’an dernier, il avait organisé l’''Alice Cooper Rock and Roll Golf Classic'' au profit de sa fondation qui finance les Solid Rock Teen Centers, qui aide les jeunes en difficulté. Parmi les participants, on comptait le guitariste de Kiss, Lou Gramm la voix de Foreigner ou encore les Membres d’Asia. Il a joué aussi avec des noms plus inattendus, tels que Rob Zombie, Eddie Van Halen et des membres du groupe de Bon Jovi, Meatloaf et Metallica, pour n’en nommer que quelques-uns.

Il a également tourné une pub pour une marque de club de golfs et participe régulièrement à des podcasts spécialisés sur son sport fétiche. Il avait aussi lancé l’idée de créer des parcours où l’on pourrait venir jouer habillé en cuir et résilles et où on ne passerait que du hard rock, du glam et du métal. Ça devait s’appeler " Welcome to my Putt Mare " en référence à son album mythique " Welcome to my Nightmare " sorti en 1975 mais le contexte actuel a retardé son projet, à moins que ce ne soit finalement qu’une boutade…