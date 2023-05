Le gökotta, ce rituel suédois qui vous réconcilie avec le matin.

Se lever tôt le matin n’est pas toujours chose facile. Mais un rituel suédois estival, appelé "gökotta", propose de se lever à l’aube afin de profiter de la nature et de mieux commencer sa journée. Entre résilience et stimulation, cette habitude offre un moment personnel où tranquillité et méditation sont de rigueur.

On le sait, se lever tard quotidiennement est une mauvaise habitude qui peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et physique. Stress, irritabilité, risque accru de maladies, la liste est longue. Le gökotta, que l'on pourrait traduire par "se lever tôt pour entendre les premiers oiseaux chanter" consiste à se lever à l’aube pour profiter de la nature, du chant des oiseaux et du calme. En Suède, il se pratique du premier jour de l’Ascension jusqu’au milieu de l’été.