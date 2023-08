Le Gob, un espace muséal dédié à la pierre de Gobertange, a ouvert ses portes à Jodoigne

Si la pierre de Gobertange est encore utilisée aujourd'hui - il reste une seule carrière à ciel ouvert en activité- elle a connu deux âges d'or, le Moyen-Age et le dix neuvième-siècle. Au cours de la première période, on va s'en servir pour construire des bâtiments à vocation religieuse ou administrative, des fermes et châteaux aussi, dans un second temps, ce matériau sera surtout employé dans le cadre de restaurations, pour remplacer des pierres calcaires. Les exemples les plus illustres en sont la cathédrale Saint Michel et Gudule à Bruxelles et l'Hôtel de ville de la capitale. A Jodoigne, l'Hôtel des Libertés et l'église Saint Médard témoignent également de son utilisation. Pourtant, malgré ses qualités architecturales, le développement des transports va signer son recul : la pierre de France va lui faire concurrence, on va l'importer, car comme elle est de plus grande taille, il faut moins de pierres pour construire des bâtiments et moins de main d'oeuvre pour travailler ce matériau.