Le GOAT de GeoGuessr apparaît sur Google Maps

Georainbolt, le King de GeoGuessr, a fait fort en apparaissant carrément sur Google Maps.

Développé par Anton Wallén, consultant en technologie de l’information, le jeu GeoGuessr est disponible en ligne. Il consiste à retrouver un lieu à l’aide d’images Google Street View comme l’explique Numerama qui précise que le challenge peut être le suivant : retrouver un restaurant de bagels. Un défi que Georainbolt, Trevor Rainbolt de son vrai nom, a relevé en plus de 80 heures en mai dernier après qu’un internaute a déclaré avoir mangé le meilleur bagel de New York tout en refusant de divulguer l’adresse. Ce genre de challenge décalé, c’est du Georainbolt tout craché. Et quand il ne se lance pas dans recherches WTF, il montre des lieux connus de la culture du net.

Considéré comme le King de GoeGuessr, Rainbolt a frappé fort cette fois-ci : Konbini rapporte que le jeune Américain est carrément apparu sur Google Maps, donc sur GeoGuessr aussi. "I’ve completed life" (que l’on traduirait plus par l’expression "J’ai réussi ma vie"), a-t-il écrit en légende de son post Instagram.