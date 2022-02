Le Global Mercy, plus grand navire-hôpital au monde, quitte le port d’Anvers après avoir été équipé

Le Global Mercy, le plus grand navire-hôpital au monde qui appartient à l’organisation caritative Mercy Ships, s’apprête à quitter le port d’Anvers vendredi après-midi après y avoir été entièrement équipé au cours des six derniers mois par des bénévoles belges et étrangers, indique l’ONG dans un communiqué. Le navire se partira pour Rotterdam avant de se diriger vers l’Afrique.

"C’est un projet unique. Unique parce que le plus grand navire-hôpital privé a été installé au cœur du port d’Anvers et cela grâce au soutien et à l’engagement de plus de 60 entreprises et organisations au sein de notre grande communauté portuaire", s’est réjouie Annick De Ridder, l’échevine du port.

Le Global Mercy, qui a également reçu la visite de la reine Mathilde le 18 février dernier, mesure 174 mètres de long sur 28,6 mètres de large et a une jauge brute de 37.000 tonnes. L’hôpital, d’une superficie totale de 7000 m² dispose de 6 salles d’opération, de 199 lits pour les patients, d’un laboratoire et de cliniques ambulatoires générales mais aussi ophtalmologiques et dentaires. Le navire-hôpital offre par ailleurs des formations aux professionnels de la santé locaux.

Le navire-hôpital quittera Anvers vendredi à 16h00 pour Rotterdam où il restera jusqu’au 14 mars avant de partir pour l’Afrique où il arrivera en mai à Dakar, au Sénégal.

Au cours de ses missions, le navire-hôpital pourra accueillir jusqu’à 950 personnes, dont 641 membres d’équipage bénévoles issus du monde entier, précise encore le communiqué.