Le glanage : une pratique qui a ses règles

Dans ce champ situé en région liégeoise, les cueilleurs sont au rendez-vous. Les haricots sont gratuits. Alors, les sacs se remplissent rapidement. "Ça permet de prendre l’air, de sortir, de récolter des haricots, de faire des réserves pour l’hiver, et de faire quelques économies" témoigne cette cueilleuse.

On glane pour sa consommation personnelle

Le glanage, qui généralement consiste à récolter ce que l’agriculteur a laissé sur le champ, est une pratique très ancienne. Ces dernières années, elle rencontre de plus en plus de succès. Mais il y a des règles à respecter. Christine, une habituée, le sait : "Bien sûr, on glane pour sa consommation personnelle ou sa famille proche. Pas question de venir ramasser les 3/4 du champ puis d’aller les vendre sur le marché. Et on laisse le site propre évidemment."

Ici, l’agriculteur a donné son autorisation. Et cette notion de consentement est essentielle si l’on veut glaner légalement.