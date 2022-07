Le Glam Rock : de l’énergie et du strass…

Aussi appelé Glitter rock, le Glam Rock a clairement un côté excentrique, de l’énergie, des strass et paillettes, des bottes à hauts talons et chapeaux haut-de-forme…, so GLAMourous !

Celui qu’on considère souvent comme le fondateur du glam rock, c’est Marc Bolan et son groupe T.Rex. C’est assez intéressant de voir à quel point T.Rex engendre un phénomène à l’époque, notamment en Angleterre. L’un des plus grands supporters du groupe est alors Ringo Starr qui en voit en T.Rex les nouveaux Beatles. Et si Marc Bolan ouvre les voies du glam rock, celles-ci seront ensuite élargies auprès d’un public plus large par David Bowie en 1972, grâce notamment à son personnage de Ziggy Stardust. Autres grands noms du glam rock : le groupe Slade, Steve Harley et son band Cockney Rebel, Suzi Quatro, les New York Dolls, Sweet… Un style qui va évoluer par la suite !