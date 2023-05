Le Giro va à nouveau imposer le port du masque : "Nous avons relâché l’attention un peu trop tôt"

Même si l’Organisation Mondiale de la Santé ne le classe plus comme une urgence sanitaire, le Covid circule encore. La preuve six coureurs ont quitté le Giro suite à des tests positifs. "Nous avons relâché l’attention un peu trop tôt. Nous devons continuer à rester sur nos gardes. Nous commencerons dès cette semaine. Nous allons remettre en place certaines restrictions qui avaient été supprimées, comme l’obligation de porter des masques dans les zones de contact avec les coureurs, au départ et à l’arrivée. Il n’y aura pas de restrictions au travail, mais toute personne souhaitant interagir avec les coureurs devra porter un masque. Aurions-nous dû le faire plus tôt ? Probablement oui", reconnaît Vegni avec honnêteté.



Le grand patron du Giro dévoile aussi que Soudal-Quick Step a pris sa décision de manière "autonome" et sans concertation avec l’organisation. Vegni comprend la volonté de "protéger Evenepoel" mais il regrette ce manque de communication. "Auraient-ils pu attendre le jour de repos ? Cela peut aussi être un problème à régler. Je confirme qu’il n’y a pas eu de communication préalable avec l’organisation. En cela, ils ont péché. La justification étant qu’ils ont un peu paniqué et n’ont pas eu la lucidité de suivre la voie réglementaire".